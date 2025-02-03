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Тактаров: «В возрасте Адесаньи уже нельзя опираться на чувства и реакцию»

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Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров прокомментировал поражение Исраэля Адесаньи от Нассурдина Имавова.

«Адесанье уже 37 (35. — Прим. «СЭ») лет. Когда ты в таком возрасте опираешься на ударку, свои чувства и реакцию, тебе тяжело. Чуйка, реакция, грация и пластичность уходят первыми. У Майкла Пейджа это тоже пропало, наверняка, но он опирается на разум. Это я подразумеваю под грамотным рисунком боя. Хотя тому тоже 37, а он придумал максимально неудобный ход для соперника. Всегда говорил, что ММА — это интеллигентное искусство, куда входит масса элементов, которые нужно знать, помнить и уметь. Там не требуется какая-то молниеносная реакция», — цитирует Vprognoze.ru Тактарова.

1 февраля на турнире UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) нигерийский экс-чемпион UFC Адесанья проиграл французу Имавову техническим нокаутом в главном событии вечера.

Источник: vprognoze.ru
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Исраэль Адесанья
Нассурдин Имавов
Олег Тактаров
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