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Сегодня, 09:09

Тактаров может провести бой 21 декабря в Ингушетии

Камила Абдурахманова
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Президент организации National Fighting League Гилани Калиматов сообщил, что победитель Гран-при Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров может провести бой в Ингушетии 21 декабря.

«Мы предлагаем Олегу Тактарову показать себя в деле. Это может быть и выставочный бой, все-таки возраст. Мы готовы подобрать ему равносильного оппонента», — сказал Калиматов ТАСС.

Тактарову 57 лет. Последний бой он провел в 2023 году по правилам бокса против Джеффа Монсона. В бою Тактаров проиграл Монсону решением судей.

Источник: ТАСС
Олег Тактаров
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