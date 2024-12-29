Тактаров назвал судейство боя Волкова с Ганом главным огорчением года

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в комментарии «СЭ» поделился мнением о главном событии 2024 года со знаком минус.

«Наверное, самым большим огорчением этого года — в том плане, что хотелось бы по-другому — стало судейство боя Волкова с Ганом, оно было отвратительным. Если бы Александр выиграл, то, наверное, я бы назвал это лучшим событием года, потому что разобрал Сирила по полкам.

Недоволен я этим, потому что шея Гана три раза была у Волкова в руках, но из-за того, что Александр знания по удушающим получал не из того источника, он не смог этого сделать», — сказал Тактаров «СЭ».

8 декабря в Лас-Вегасе в турнире UFC 310 российский боец тяжелого веса Волков проиграл французу Сирилу Гану раздельным решением судей.

(Денис Сафронов)