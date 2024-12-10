Тактаров оценил шансы Волкова получить титульный бой

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров высказался о перспективах Александра Волкова получить титульный бой.

9 декабря 36-летний боец заявлял, что готов провести поединок с Томом Аспианаллом или Джоном Джонсом.

«Джон Джонс сейчас не хочет ни с кем драться, а Том Аспиналл уже всех побил. Если они сведут Джонса с Аспиналлом, дальше будет всё понятно. Победитель будет защищать свой титул. В худшем для Александра Волкова варианте будет всего один бой. Александру не надо ничего делать, только готовиться и ждать. Нужно устранить огрехи в технике и быть морально готовым», — цитирует Тактарова Vprognoze.ru.

В последнем своем бою Волков уступил французу Сирилу Гану. На счету российского бойца 38 побед при 11 поражениях.