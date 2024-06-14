Тактаров отреагировал на отмену боя Макгрегора и Чендлера

Боец и киноактер Олег Тактаров прокомментировал отмену поединка между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером.

Ранее Макгрегор выкладывал в социальные сети публикации, в которых он распивает алкогольные напитки в ночном клубе.

«Это его личная жизнь. Он сделал в два раза больше тех, кто сделал на нем себе имя. Любой поединок с участием Макгрегора будет пользоваться популярностью. Даже через 20 лет люди будут смотреть его бои», — цитирует Тактарова Metaratings.

Бой между спортсменами должен был возглавить турнир UFC 303 в Лас-Вегасе (США), который состоится 30 июня. Теперь поединок исключен из карда турнира из-за травмы ирландца.