Тактаров о победе Волкова над Туивасой: «У Александра практически нет слабых мест»

Российский боец Олег Тактаров прокомментировал «СЭ» победу россиянина Александра Волкова над австралийцем Таем Туивасой во втором раунде на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

«Волков сильнее австралийца по всем показателям. Александр, когда оставил психологические проблемы позади, подтянул борьбу. Она у него была неплохая, но сейчас — еще лучше. Перевести его в партер невозможно, вырваться из-под него даже не получилось. Это очень круто!

Люди не понимают, насколько круто то, что он удержал человека в партере. Смог залезть в маунт-позицию. Три года назад он бы это так легко не сделал. Я уверен, что даже шесть месяцев назад для него это было затруднительно. Он сейчас в прекраснейшей форме, у Александра практически нет слабых мест», — сказал Тактаров «СЭ».

Волков выиграл три последних поединка подряд и занимает седьмое место в рейтинге UFC в тяжелом весе.