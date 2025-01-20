Тактаров: «Молодого Нурмагомедова поставили на место, меньше надо было языком трепать»

Российский боец Олег Тактаров поделился мнением о поражении Умара Нурмагомедова в поединке с грузином Мерабом Двалишвили в турнире UFC 311.

«Я соглашусь с судьями. Человеку 34 года, и он является такой функциональной машиной. Меньше надо языком трепать. Если бы Умар не разозлил Мераба, то бой мог бы быть равным и даже Нурмагомедов где-то выцепил бы решение, а так была игра в одни ворота. Поставили молодого на место», — цитирует Тактарова Vprognoze.ru.

29-летний Нурмагомедов проиграл Двалишвили в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе единогласным решением судей и потерпел первое поражение за свою карьеру. После боя россиянин признался, что не мог наносить удары, так как в первом раунде сломал руку.