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Тактаров: «В бою Нурмагомедов — Двалишвили я ожидаю серьезную рубку, другого варианта нет»

Камила Абдурахманова
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Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров дал прогноз на бой между Умаром Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили на турнире UFC 311, который состоится 19 января.

«А это самое интересное противостояние. Я, конечно, хотел, чтобы у Петра Яна закончилась черная полоса. Такие вещи не происходят просто так, совсем странные случайности. Ничего страшного, подождет еще один поединок до чемпионского. В бою Нурмагомедов — Двалишвили я ожидаю серьезную рубку, другого варианта нет. Думаю, не будет сабмишена, потому что спортсмены одинаковы по уровню, силе и выносливости. Придется рубиться, рубиться и рубиться несмотря на то, что они не ударники. Обычно я говорю 49 на 51, а сейчас скажу 50 на 50», — сказал Тактаров MMA.Metaratings.ru.

19 января на турнире UFC 311 пройдут два титульных поединка с участием российских бойцов. Умар Нурмагомедов сразится с Мерабом Двалишвили за звание чемпиона в легчайшем весе, а Ислам Махачев будет защищать свой пояс чемпиона в легком весе в бою против Армана Царукяна.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Мераб Двалишвили
Олег Тактаров
Умар Нурмагомедов
UFC
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