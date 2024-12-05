Тактаров: «Бой с Царукяном для карьеры Махачева не совсем приятный и нужный»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров прокомментировал предстоящий на турнире UFC 311 титульный поединок между бойцами Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

«Фанаты Царукяна, наверное, счастливы. Это долгий, не совсем приятный и нужный с точки зрения карьеры Ислама Махачева бой, потому что шанс проиграть по крайней мере решением есть. Царукян будет явно активничать. Он молодой и рвется в бой. Если только Ислам выиграет досрочно, а если бой завершится решением, то бабушка на двое сказала, что там будет. Арман будет явно работать на публику, иначе он был бы не Царукян, а Царукянов», — сказал Тактаров Vprognoze.ru.

На турнире UFC 311 в Инглвуде состоится главный бой вечера: Ислам Махачев, чемпион в легком весе, будет защищать свой титул в поединке с соотечественником Арманом Царукяном. Их первая встреча прошла в апреле 2019 года в Санкт-Петербурге и завершилась победой Махачева единогласным решением судей.