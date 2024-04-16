Олег Тактаров: «Если бы Оливейра мог до конца делать гильотину, Царукян бы проиграл»

Российский боец Олег Тактаров (17-5) отреагировал на поединок между Чарльзом Оливейрой (24-10) и Арманом Царукяном (22-3).

«У него [Царукяна] есть характер, есть желание, есть задор, есть честолюбие спортивное, язык, вроде, подвешен, не так, конечно, как у Конора, но для среднестатистического армянина нормально. Два раза отдал шею. Два! В первом случае он отдал гильотину, я не видел, как он вырвался, но отдал гильотину! Если бы человек умел до конца все это делать, то, думаю, он бы проиграл.

Я не смотрел весь бой. Раз нет нокаута, раз не было какого-то явного преимущества даже по решению судей, ну что сказать, можно послушать только зрителей, а зрители негодовали. То есть помните, как в фильме «Гладиатор», ты должен завоевать зрителя, только вот зрителя он не завоевал», – сказал Тактаров Meta MMA.

Царукян победил Оливейру раздельным решением судей (28–29, 29–28, 29–28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.