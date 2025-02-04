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Сегодня, 16:10

Тактаров считает, что не зрелищный бой Павловича может быть связан с внутренним страхом россиянина

Алина Савинова
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Российский боец Олег Тактаров отреагировал на слова главы UFC Даны Уайта, который раскритиковал поединок тяжеловеса Сергея Павловича с Жаирзинью Розенструйком на турнире UFC в Эр-Рияде.

«Это самое худшее, что может быть, когда твой поединок промоутер называет ужасным. Может, он таким и не был, но по сравнению с другими оказался скучным. Может, у Павловича появился внутренний страх сделать ошибку, и с этим связана такая манера ведения боя», — цитирует Тактарова Vprognoze.ru.

1 февраля Павлович победил единогласным решением судей Розенструйка. После этого поединка суринамского бойца исключили из ростера UFC.

Источник: Vprognoze.ru
Жаирзиньо Розенструйк
Олег Тактаров
Сергей Павлович
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