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14 ноября, 23:30

Тактаров считает, что Пейджу будет сложно найти мотивацию на бой с Шарой Буллетом

Владислав Маслов
Корреспондент
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Экс-боец UFC Олег Тактаров поделился мнением о предстоящем поединке Шарабутдина Магомедова (Шары Буллета) против Майкла Пейджа 1 февраля.

«А что Пейдж? 37 лет, на излете... Будет очень интересно посмотреть этот бой. Надо в таком возрасте реально настраиваться и иметь мотивацию. Человек все равно где-то после 33 начинает сдавать очень сильно, а Шара на подъеме, нормально все», — сказал Тактаров Vprognoze.ru.

Шара Буллет проведет бой против британца Пейджа 1 февраля в рамках турнира UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии.

Источник: Vprognoze.ru
Олег Тактаров
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)

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