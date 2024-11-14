Тактаров считает, что Пейджу будет сложно найти мотивацию на бой с Шарой Буллетом

Экс-боец UFC Олег Тактаров поделился мнением о предстоящем поединке Шарабутдина Магомедова (Шары Буллета) против Майкла Пейджа 1 февраля.

«А что Пейдж? 37 лет, на излете... Будет очень интересно посмотреть этот бой. Надо в таком возрасте реально настраиваться и иметь мотивацию. Человек все равно где-то после 33 начинает сдавать очень сильно, а Шара на подъеме, нормально все», — сказал Тактаров Vprognoze.ru.

Шара Буллет проведет бой против британца Пейджа 1 февраля в рамках турнира UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии.