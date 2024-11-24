Тактаров — о победе Яна: «Встал бы в удобную позу — и ему хватило бы 30 секунд для нокаута»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров прокомментировал «СЭ» победу Петра Яна над бразильцем Дейвесоном Фигередо на турнире UFC в Макао (Китай).

«Немного недоумевал, почему Петр провел бой в неудобном для себя ключе. Надеюсь, что в этом был хитрый подвох, чтобы соперникам в будущем было трудно готовиться. Он стоял весь бой в неудобной позиции, пропуская каждый раз бросок или удар. Встал бы в удобную позу — и хватило бы тридцати секунд, чтобы нокаутировать Фигередо.

Показалось, что я посмотрел чуть ускоренную версию боя Анкалаева. Поединки Магомеда нужно ускорять в раза три. Там соперник тоже говорит: «Увеличь процент дерзаний, не робей передо мной». Мне кажется, что надо быстрее проходить такие бои, с геном осторожности на время расстаться. Пять раундов по пять минут в таком стиле трудно смотреть. Нужно запоминаться зрителям и благодарить их за поддержку», — сказал Тактаров «СЭ».

Поединок в легчайшем весе продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу россиянина (50-45).

Теперь на счету 31-летнего Яна 18 побед при пяти поражениях на профессиональном уровне.