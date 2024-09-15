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Сегодня, 18:03

Тактаров: «Гордо и приятно, что мы живем в одну эпоху с Шевченко»

Алина Савинова
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Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров отреагировал на победу Валентины Шевченко над Алексой Грассо на Noche UFC.

«Для меня этот бой был даже главным. Это была ночь Валентины Шевченко. Она переиграла свою соперницу в партере, у которой коричневый пояс по джиу-джитсу. Иногда были валидольные моменты, когда она отдавала шею и пару раз вальяжно защищалась от треугольника, чтобы просто скинуть ее и перейти в кросс-гард. По остальным позициям до сих пор хочется стоять и аплодировать ее знаниям испанского, английского, тайского, киргизского, прекрасной русской речи, а также танцам и всему остальному. Гордо и приятно, что мы живем с ней в одну эпоху», — цитирует Тактарова Vprognoze.ru.

Бой между спортсменками состоялся 15 сентября в Парадайсе (США). Шевченко вернула себе титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

Источник: Vprognoze.ru
Алекса Грассо
Валентина Шевченко (MMA)
Олег Тактаров
UFC
ММА

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