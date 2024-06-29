Тактаров заявил, что Орловскому лучше работать сторожем за 20 тысяч

Легендарный российский боец ММА и киноактер Олег Тактаров поделился мнением о продолжении карьеры в UFC 45-летним белорусом Андреем Орловским.

«Орловскому хотят дать в последний раз заработать денег и отправить на пенсию. Он на словах мечтает выступать до 47 лет, но мечтать можно о чем угодно, но возраст и ущерб, который он получил за время боев, сказываются. Пора уже думать о здоровье. Иногда лучше работать сторожем за 20 тысяч, чем получать 50 в UFC и при этом еще получать в голову», — цитирует Тактарова Vprognoze.ru.

30 июня на турнире UFC в Лас-Вегасе тяжеловес Орловский проведет в предварительном карде бой со словаком Мартином Будаем.