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Сегодня, 16:28

Тактаров заявил, что Орловскому лучше работать сторожем за 20 тысяч

Виктория Кравченко
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Легендарный российский боец ММА и киноактер Олег Тактаров поделился мнением о продолжении карьеры в UFC 45-летним белорусом Андреем Орловским.

«Орловскому хотят дать в последний раз заработать денег и отправить на пенсию. Он на словах мечтает выступать до 47 лет, но мечтать можно о чем угодно, но возраст и ущерб, который он получил за время боев, сказываются. Пора уже думать о здоровье. Иногда лучше работать сторожем за 20 тысяч, чем получать 50 в UFC и при этом еще получать в голову», — цитирует Тактарова Vprognoze.ru.

30 июня на турнире UFC в Лас-Вегасе тяжеловес Орловский проведет в предварительном карде бой со словаком Мартином Будаем.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/boxing/11808647-taktarov-orlovskomu-luchshe-rabotat-storozhem-za-20-tysyach-chem-poluchat-po-golove-za-50.html
Андрей Орловский
Олег Тактаров
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