Тактаров заявил, что у Махачева не осталось достойных соперников в легком весе

Российский боец Олег Тактаров ответил на вопрос, с кем стоит провести следующий поединок Исламу Махачеву.

«Считаю, что Махачеву стоит перестать быть соперником для самого себя, хватит уже сгонять вес, пора переходить на весовую категорию выше. Это будет намного интереснее, поскольку на данный момент у него нет достойных соперников в этом дивизионе. Гэтжи, конечно же, хорош в стойке, но в партере он будет уничтожен Исламом, а Оливейру мы и так видели в их бою. Может ли Эдвардс стать первым оппонентом Махачева в новой весовой категории? Он будет лучшим вариантом, но только если его еще поставят против россиянина. Сомневаюсь, что такое может произойти сразу», — цитирует Тактарова RT.

Махачев нокаутировал австралийца Александра Волкановски на турнире UFC в Абу-Даби, который состоялся 21 октября, и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.