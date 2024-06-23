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Сегодня, 11:36

Тактаров — о будущем Волкова: «Хочется посмотреть на бой-реванш Александра против Аспиналла»

Константин Белов
Корреспондент
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Первый российский обладатель чемпионского пояса UFC Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем бойца Александра Волкова.

Волков единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) победил соотечественника Сергея Павловича в соглавном событии турнира UFC on ABC 6 в Эр-Рияде.

«Хочется посмотреть на бой-реванш Волкова против Аспиналла. Мне кажется, что Александр готов к этому поединку. У Волкова идет хорошая серия, четыре победы подряд в UFC и самая долгая серия самосовершенствования. Он работал и работает над техникой. Приятно, что на таком уровне человек продолжает самосовершенствоваться, улучшать свои компоненты борьбы», — сказал Тактаров «СЭ».

На счету 35-летнего Волкова теперь в смешанных единоборствах 38 побед при 10 поражениях. 32-летний Павлович в смешанных единоборствах одержал 18 побед при 3 поражениях.

Бой Александр Волков&nbsp;&mdash; Сергей Павлович. Волков и Павлович устроили кровавую рубку! После боя Сергей жестко оттолкнул соотечественника

Александр Волков (единоборства)
Олег Тактаров
Сергей Павлович
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