Тарасов назвал лучшего бойца смешанных единоборств

Российский боец поп-ММА Артем Тарасов ответил на вопрос, кого считает лучшим бойцом смешанных единоборств в мире.

«Ислам Махачев — номер один в UFC и в своем весе, и вне зависимости от весовой категории. Последний бой его с Волкановски показал, что Ислам очень сильный. В легком весе не вижу на ближайшее два-три года никого победителем, кроме Ислама Махачева. Его борьба — стиль Абдулманапа Нурмагомедова, который показывал и Хабиб. Это единственное, чем можно удивить американцев. В ударке они реально сильный, грэплинг сильный. А вот дагестанскую борьбу им пока не пройти», — цитирует Тарасова Legalbet.

Махачев является действующим чемпионом UFC в легком весе. В активе 31-летнего россиянина 24 победы и 1 поражение в ММА.