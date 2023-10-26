Тарасов оценил шансы Павловича в бою за чемпионский титул UFC

Боец ММА Артем Тарасов высказался о предстоящем поединке россиянина Сергея Павловича за временный титул UFC в тяжелом весе против британца Тома Аспиналла.

«В прошлый раз я очень сильно ошибся, когда сказал, что Волкановски выходит на коротком уведомлении, и это может быть очень опасно для его соперника. В этот раз я действительно уверен, что Павлович действительно будет опасен, выходя на коротком уведомлении. Так как соперник не успеет подобрать к нему ключи, это будет очень интересно. И у Павловича есть реальный шанс выиграть чемпионский титул», — цитирует Тарасова «Газета.Ru».

Бой между Павловичем и Аспиналлом пройдет 11 ноября на UFC 295 в Нью-Йорке и станет соглавным событием турнира.