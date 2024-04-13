Тарасов: «Пришло время Царукяна показать, что он один из лучших, как Нурмагомедов и Махачев»

Российский боец Артем Тарасов в разговоре с «СЭ» высказался о предстоящем поединке между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой.

Бой состоится 14 апреля на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе.

«В этом бою жду тотальное доминирование от Царукяна. Пришло его время, когда нужно показать, что являешься одним из лучших бойцов мира, таких как Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев. Оливейра очень хороший соперник. Но бой должен соответствовать амбициям Царукяна. Нас ждет потрясающий бой. Арман должен прыгнуть на две головы выше», — сказал Тарасов «СЭ».

В своей карьере 27-летний Царукян одержал 21 победу и потерпел 3 поражения. На счету 34-летнего Оливейры 34 победы и 9 поражений.