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Сегодня, 09:45

Татьяна Суарес подерется с Вирна Яндироба 7 декабря на UFC 310

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в минимальном весе Татьяна Суарес (10-0) проведет претендентский поединок против третьего номера рейтинга в минимальном весе Вирна Яндироба (21-3) 7 декабря на UFC 310 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Суарес в прошлом бою одолела Джессику Андраде (26-13) сабмишном во втором раунде и забрала бонус за «Выступление вечера». Бой состоялся 5 августа 2023-го на UFC on ESPN 50 в Нэшвилле, США.

Яндироба в прошлом бою победила Аманду Лемос (14-4) сабмишном во втором раунде и также забрала бонус за «Выступление вечера». Поединок прошел 20 июля на UFC on ESPN 60 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Вирна Яндироба
Татьяна Суарез
UFC

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