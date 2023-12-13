Татьяна Суарез подерется с Амандой Лемос 17 февраля 2024-го на UFC 298

Третий номер рейтинга UFC в соломенном весе Татьяна Суарез (10-0) проведет следующий поединок против четвертого номера рейтинга Аманды Лемос (13-3) 17 февраля 2024-го на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США. Об этом сообщает инсайдер Марсел Дорфф в соцсетях.

Суарез в прошлом бою победила Джессику Андраде (24-12) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 5 августа на UFC on ESPN 50 в Нэшвилле, США.

Лемос прошлый бой проиграла чемпионке Вейли Чжан (24-3) единогласным решением судей (50-43, 50-44, 49-45). Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.