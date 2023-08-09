Татьяна Суарез: «Все называют меня женской версией Хабиба»

Четвертый номер рейтинга UFC в соломенном весе Татьяна Суарез (10-0) рассказала, что ее стиль больше похож на стиль бойца Bellator Патрика Микса (18-1), чем на стиль экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Я думаю, что могу прикончить любую в мире, — сказала Суарез в интервью Middle Easy. — Я думаю, что мое джиу-джитсу на очень, очень хорошем уровне. Знаете, все называют меня женской версией Хабиба, но я думаю, что в этом плане я больше похожа на своего парня [Патрика Микса]. У него сумасшедшие сабмишны».

Суарез победила Джессику Андраде (24-12) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 5 августа на UFC on ESPN 50 в Нэшвилле, США.