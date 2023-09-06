Тай Туиваса: «Волков — отличный оппонент, бой обещает быть интересным»

Шестой номер рейтинга UFC в тяжелом весе Тай Туиваса (14-5) отметил, что у него нет четкого геймплана на бой с Александром Волковым (36-10).

«Я думаю, что Александр — отличный оппонент, бой обещает быть интересным. Он высокий, и я не думаю, что у него все будет получаться, если я буду сокращать дистанцию. У меня нет четкого плана на бой, просто бери свое и иди на афтепати», — сказал Туиваса на пресс-конференции UFC.

Волков подерется с Туивасой 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.