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Тай Туиваса: «Павлович бьет сильно. Как только он попал, я понял, что мне конец»

Давид Хачатрян
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Шестой номер рейтинга UFC в тяжелом весе Тай Туиваса (14-5) рассказал о впечатлениях от поединка с россиянином Сергеем Павловичем (18-1).

«Может быть, я немного поторопился вернуться после поражения Сирилу Гану, но я все равно упорно тренировался, — начал Туиваса в подкасте The Halfcast Podcast. — Сборы прошли нормально. Я был в форме. В бою с Павловичем все сводилось к тому, кто первый ударит. И я, конечно, старался первым попасть по нему, но он попал по мне первым же ударом, и я понял, что мне конец…

Потом я пришел в себя и попытался сделать еще один сильный удар, а потом у меня уже кружилась голова, я сделал полный оборот. Я просто надеялся, что я по нему попал… Он сильно бьет. У него длинные руки. Он бьет с очень большого расстояния. Как только он чувствует кровь, он идет вперед. Мои глаза говорили: «Где я? Где я?»

Я буду добиваться реванша. Я не успел его ударить. Может быть, все сложилось бы иначе, если бы я ударил его первым, как знать».

Павлович победил Туивасу за 54 секунды, отправив австралийца в нокаут. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на UFC on ESPN 42 в Орландо, США.

Сергей Павлович
Тай Туиваса
UFC
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