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13 мая, 23:30

Тайсон Фьюри — Александр Усик: когда и во сколько начнется бой

Бой Фьюри — Усик пройдет 18 мая в Эр-Рияде
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Александр Усик.
Фото Reuters
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Поединок между двумя непобежденными боксерами Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пройдет в субботу, 18 мая, в рамках боксерского вечера Ring of Fire на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. начнется в 22.00 по московскому времени.

Поединок между Усиком и Фьюри должен был состояться еще 17 февраля этого года, но британец получил рассечение на тренировке и поединок был отменен. Победитель станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке.

На территории России трансляции боя не будет. В прямой эфир смотреть боксерский вечер можно на платформе ESPN+ и «ВКонтакте».

Профессиональный рекорд 35-летнего Фьюри — 34 победы, ни одного поражения и одна ничья. Рекорд 37-летнего Усика в боксе — 21 победа и ни одного поражения.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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