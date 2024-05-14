Усик является фаворитом в поединке с Фьюри по мнению букмекеров

Вечер бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе Kingdom Arena, в главном событии которого подерутся британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик, пройдет в ночь с 18 на 19 мая. Боксеры сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, на кону стоят WBC, WBA Super, WBO, IBF, IBO и The Ring.

Вечер стартует около 22.00 по московскому времени. Поединок Фьюри — Усик начнется ориентировочно в 00.20 мск. Бой пройдет в формате 12 раундов по три минуты.

Усик является фаворитом в поединке с Тайсоном Фьюри по мнению букмекеров. Коэффициент на победу — 1.81. Успех британца оценивают на 2.17. Ничейный результат котируется как 15.00.

Ставка на то, что бой продлится все 12 раундов, идет с коэффициентом 1.45, а на досрочное завершение поединка — 2.65. Исход «бой завершится нокаутом» котируется как 2.90. Букмекеры предлагают коэффициент 1.75 на то, что поединок завершится единогласным решением судей.

Усик — чемпион мира по версиям WBA-Super, IBF, WBO, IBO, The Ring. В профессиональном боксе 37-летний украинец одержал 21 победу в 21 поединке. На его счету 14 выигрышей нокаутом.

Тайсон Фьюри — чемпион мира по версии WBC. У 35-летнего британца на профессиональном уровне — 34 победы и одна ничья. На его счету — 24 выигрыша нокаутом.

Главную информацию о противостоянии Усика и Фьюри можно узнать в материале на сайте «СЭ» по ссылке.