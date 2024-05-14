Тайсон Фьюри

Сегодня, 13:00
В субботу, 18 мая, пройдет поединок в рамках боксерского вечера Ring of Fire на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между двумя непобежденными боксерами Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Начало боя — в 22.00 по московскому времени.
Поединок между Усиком и Фьюри должен был состояться еще 17 февраля этого года, но британец получил рассечение на тренировке и поединок был отменен. Победитель станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке.
Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) считает, что Усик плохо держит удары в корпус: «Ахиллесова пята Усика — корпус? Думаю, так и есть. Должен ли Фьюри выцеливать корпус? Не так, чтобы прям выцеливать. Но иногда нужно и туда пробивать», — сказал Бетербиев Queensberry Promotions.
Профессиональный рекорд 35-летнего Фьюри — 34 победы, ни одного поражения и 1 ничья. Рекорд 37-летнего Усика в боксе — 21 победа и ни одного поражения.