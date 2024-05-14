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Сегодня, 13:00

Тайсон Фьюри — Александр Усик: кто победит в бою — прогноз экспертов

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Александр Усик.
Фото Global Look Press
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В субботу, 18 мая, пройдет поединок в рамках боксерского вечера Ring of Fire на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между двумя непобежденными боксерами Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Начало боя — в 22.00 по московскому времени.

Поединок между Усиком и Фьюри должен был состояться еще 17 февраля этого года, но британец получил рассечение на тренировке и поединок был отменен. Победитель станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке.

Экс абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) высоко оценил чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика: «Я хочу увидеть, как Усик станет абсолютным чемпионом и, возможно, после этого уйдет из бокса. Он многого добился в боксе, дрался с великими бойцами. Если Усик победит Фьюри, он станет одним из величайших супертяжеловесов в истории. Я бы хотел, чтобы этого добился очень маленький парень. Кроме того, мне не понравилось, как выступил Фьюри против Нганну. Я не думаю, что он готовился к этому бою, и это неуважение к боксу, потому что все относятся к этому виду спорта серьезно. Это серьезный вид спорта, люди могут умереть на ринге. Поэтому я бы хотел, чтобы Усик победил», — сказал Льюис в интервью YouTube-каналу talkSPORT.
Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен считает, что Фьюри нокаутирует Усика: «Фьюри находится в очень хорошей форме, и, хотя у него было рассечение, оно пошло на пользу, поскольку он провел несколько сборов подряд. Физически я никогда не видел, чтобы он выглядел так хорошо. Я беспокоился, что, начав тренировочный лагерь, он слишком рано достигнет пика. Он очень много работал, чтобы к 18 мая быть в лучшей форме. Я просто чувствую, что он покажет великолепное выступление и нокаутирует Усика», — сказал Уоррен talkSPORT.

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) считает, что Усик плохо держит удары в корпус: «Ахиллесова пята Усика — корпус? Думаю, так и есть. Должен ли Фьюри выцеливать корпус? Не так, чтобы прям выцеливать. Но иногда нужно и туда пробивать», — сказал Бетербиев Queensberry Promotions.

Профессиональный рекорд 35-летнего Фьюри — 34 победы, ни одного поражения и 1 ничья. Рекорд 37-летнего Усика в боксе — 21 победа и ни одного поражения.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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