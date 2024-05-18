Тайсон Фьюри

В Саудовской Аравии стартовал основной кард вечера бокса, главным событием станет бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Вечер бокса проходит на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ориентировочное время начала боя Фьюри — Усик — после 01.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. На территории РФ официальной трансляции поединка не будет. В прямом эфире следить за боем можно на платформе ESPN+ и в соцсети «ВКонтакте».

Ознакомиться с прогнозами на исход поединка между Фьюри и Усиком можно по ссылке на материал «СЭ».