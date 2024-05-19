Тайсон Фьюри

Непобежденный украинец Александр Усик и непобежденный британский боксер Тайсона Фьюри проведут поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в ночь с субботы на воскресенье, 19 мая. Время начала боя — после 1.00 мск.

«СЭ» на своем сайте ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. На территории РФ официальной трансляции поединка не будет. В прямом эфире следить за боем можно на платформе ESPN+ и в соцсети «ВКонтакте».

Бой будет проходить в формате 12 раундов по три минуты. Вечер Бокса Ring of Fire проходит на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В последний раз титулом абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе владел Леннокс Льюис, который победил Эвандера Холифилда в 1999 году.

Ознакомиться с прогнозами на исход поединка между Фьюри и Усиком можно по ссылке на материал «СЭ».