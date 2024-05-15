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Сегодня, 16:00

Тайсон Фьюри: статистика и результат последнего боя

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press
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Британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик подерутся в главном событии вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе Kingdom Arena в ночь с 18 на 19 мая. Боксеры сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, на кону стоят WBC, WBA Super, WBO, IBF, IBO и The Ring.

Вечер бокса стартует около 22.00 по московскому времени. Поединок Фьюри — Усик начнется ориентировочно в 00.20 мск.

Фьюри — чемпион мира по версии WBC. У 35-летнего британца на профессиональном уровне — 34 победы и 1 ничья. На его счету 24 выигрыша нокаутом. Предыдущую защиту Цыганский Король провел 3 декабря 2022 года, победив нокаутом соотечественника Дерека Чисору.

28 октября 2023 года Фьюри в Эр-Рияде одержал победу раздельным решением судей над экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну. Представитель Камеруна тогда дебютировал в профессиональном боксе.

С главной информацией о противостоянии Усика и Фьюри можно познакомиться в материале на сайте «СЭ» по ссылке.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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