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Сегодня, 14:35

Тедди Атлас назвал боксера, которого копировал Майк Тайсон

Давид Хачатрян
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Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас уверен, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) вдохновлялся моделью поведения Сонни Листона (50-4).

«Я думаю, что первым бугименом был Сонни Листон. Мне кажется, что его личность однозначно повлияла на Майка Тайсона. Он пытался копировать подход Листона в плане злобного и пустого взгляда, запугивания оппонента, использования страха как такого же оружия, как левый хук или правая рука, попытки забрать что-то у бойца. Тайсон стремился это сделать. Я думаю, что моделью, на которую он ориентировался, был Сонни Листон», — сказал Атлас Pro Box TV.

Листон выступал с 1953 по 1970 год. Он был доминирующим бойцом своей эпохи и стал чемпионом мира в супертяжелом весе в 1962 году, нокаутировав Флойда Паттерсона (55-8) в первом раунде. Годом позже он вновь нокаутировал его в первом раунде.

Листон был известен прежде всего своей мощью, грозным джебом, большим радиусом действия и выносливостью. Тем не менее он также запомнился своим спорным поражением от Мухаммеда Али (56-5) в 1964 году, которое было окружено обвинениями в фальсификации. Листон считается одним из величайших боксеров всех времен. В 1991 году он был введен в Международный зал боксерской славы.

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