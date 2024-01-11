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Сегодня, 10:35

Терренс Маккинни обещает побить Махачева

Давид Хачатрян
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29-летний легковес UFC Терренс Маккинни (15-6) заявил, что его цель — победить чемпиона дивизиона Ислама Махачева (25-1).

«Мы должны победить Ислама. После этого люди не смогут сказать, что я не лучший. Моя главная цель — уничтожить Ислама, вот что я собираюсь сделать. Обещаю, он не сможет удержать меня внизу. Я, наверное, один из самых трудных людей, которых можно удержать на земле. Я же могу удержать тяжеловеса, если захочу, я умею хорошо бороться», — сказал Маккинни в подкасте Jaxxon.

Махачев в реванше с Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Ислам Махачев
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