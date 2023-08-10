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Сегодня, 14:35

Ти Джей Диллашоу дал прогноз на бой Стерлинга и О'Мэлли

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу (17-5) считает, что действующий чемпион Алджамейн Стерлинг (23-3) заберет спину Шона О'Мэлли (16-1) и победит.

«Я недооценивал О'Мэлли, когда он дрался с [Петром] Яном, но то, в чем Стерлинг так хорош, является главной слабостью О'Мэлли, — сказал Диллашоу в подкасте JAXXON с Куинтоном Джексоном. — Я болею за О'Мэлли просто потому, что он интересный персонаж, он отлично подходит для этой весовой категории. Я общался с ним, он мне нравится, но Стерлинг просто слишком хорош. Он будет давить, чтобы провести тейкдаун, он наверняка проведет тейкдаун и получит спину. В итоге он победит.

Стерлинг хороший боец, но он отчаянно пытается провести тейкдаун, потому что его ударная техника оставляет желать лучшего. В стойке он очень сильно напуган. Поэтому он будет делать все возможное, чтобы провести тейкдаун. Он хорош тем, что умеет работать на спине, у него очень хорошее джиу-джитсу, и он сильный. Я чувствовал его давление и то, насколько он силен".

Стерлинг и О'Мэлли подерутся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Алджамейн Стерлинг
Шон О`Мэлли
UFC
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