Тилл дал совет Адесанье, как драться с дю Плесси

Экс-боец UFC Даррен Тилл (18-5) посоветовал экс-чемпиону в среднем весе Исраэлю Адесанье (24-3) драться против чемпиона в среднем весе Дрикуса дю Плесси (21-2) так же, как он дрался в первом бою против экс-чемпиона в среднем весе Роберта Уиттакера (26-7).

«У меня есть несколько советов для Иззи, как вести бой с ДДП в субботу. Ты можешь использовать различные финты, чтобы сбить его с толку. Он будет реагировать на твои движения и делать выпад вперед. Затем ты можешь нанести ему серию ударов или даже удар коленом, а может быть, даже ногой. Ты ведь ударник высокого уровня, так что понимаешь, о чем я говорю.

Когда он бросается вперед, делай то же самое, что ты делал против Роба Уиттакера. Вместо того чтобы отступать или уходить назад, как это делают многие ударники, стой на месте и просто бей его. Ты можешь снова использовать серию ударов или даже колено в корпус. Мне лично нравится локоть, когда соперник делает выпад, но это зависит от того, что тебе больше подходит в данный момент и что ты уже практиковал. Надеюсь, эти советы будут тебе полезны, Иззи», – написал Тилл в соцсети X.

Тилл проиграл дю Плесси сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 10 декабря 2022-го на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Дю Плесси и Адесанья подерутся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.