Аспиналл готов подраться с Алексом Перейрой: «Если он согласен, я за»

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (14-3) заявил, что он согласится на бой с чемпионом полутяжелого веса Алексом Перейрой (9-2).

«Если он захочет, я за, — объяснил Аспиналл на своем YouTube-канале. — Но я официально заявляю: я не задира. Я не задираю парней поменьше. Но если парень поменьше захочет подраться, я буду драться с ним».

Аспиналл победил Сергея Павловича (18-2) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Перейра победил Иржи Прохазку (29-4) и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.