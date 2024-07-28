Аспиналл нокаутировал Блейдса на UFC 304

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (15-3) успешно защитил временный титул, одолев в реванше четвертого номера рейтинга в тяжелом весе Кертиса Блейдса (18-5) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 28 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.

Аспиналл следующий поединок проведет против победителя пары Джон Джонс (27-1) — Стипе Миочич (20-4), который должен состояться до конца года.

Аспиналл провел в UFC девять боев и проиграл лишь один — Блейдсу из-за травмы на первых секундах поединка. Бой состоялся 23 июля 2022-го на UFC Fight Night 208 в Лондоне, Великобритания.