Бой Аспиналл — Блейдс пройдет на UFC 304 в ночь на 28 июля

Временный чемпион UFC в тяжелой весовой категории британец Том Аспиналл проведет поединок против против против американца Кертиса Блэйдса в ночь с 27 на 28 июля на турнире UFC 304. Бой на арене Co-op Live в Манчестере, Англия, станет соглавным событием вечера ММА. Начало — после 05:00 по московскому времени.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 304 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также прямой эфир всего турнира будет доступен на платформе UFC Fight Pass.

Аспиналл (14-3) — временный чемпион UFC в тяжелом весе. Первый поединок между бойцами состоялся в июле-2022. Тогда Аспиналл проиграл техническим нокаутом, получив травму колена на 15-й секунде первого раунда.