21 октября, 11:43

Аспиналл: «Гану будет тяжело избегать удара 25 минут»

Сергей Ярошенко

Чемпион UFC в тяжелом весе британец Том Аспиналл прокомментировал предстоящий титульный поединок с французом Сирилем Ганом на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Если вы — человек и я ударю вас со всей силы по лицу, вам конец. Это касается и Сириля Гана. Будет тяжело избежать удара в течение 25 минут», — сказал Аспиналл в интервью пресс-службе UFC.

Поединок между бойцами состоится 25 октября.

32-летний Аспиналл в профессиональных ММА одержал 15 побед и потерпел три поражения. На счету 35-летнего Гана 13 побед и 2 поражения.

Сирил Ган
Том Аспиналл
UFC
