Аспиналл: «Я пытаюсь проверить эго Джонса. Кажется, он на меня уже взъелся»

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (15-3) признался, что он делает все, чтобы разозлить экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1), чтобы тот принял с ним бой.

«Он [Джонс] хочет легкого боя со Стипе [Миочичем], поэтому я верю в этот бой. Джон сейчас немного злится на меня, что я и хотел сделать. Я пытаюсь проверить его эго, чтобы понять, сможет ли он сказать: «На самом деле, я лучший в тяжелом весе, я тебе сейчас такое устрою». Вот над этим я сейчас и работаю. Кажется, что Джон уже немного на меня взъелся, так что будет здорово, если он продолжит в том же духе. Может, он всех троллит, кто знает?» — сказал британец TNT Sports.

Джонс и Стипе Миочич (20-4) должны подраться 16 ноября на UFC 309 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.