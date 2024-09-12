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Сегодня, 07:13

Аспиналл: «Я пытаюсь проверить эго Джонса. Кажется, он на меня уже взъелся»

Давид Хачатрян
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Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (15-3) признался, что он делает все, чтобы разозлить экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1), чтобы тот принял с ним бой.

«Он [Джонс] хочет легкого боя со Стипе [Миочичем], поэтому я верю в этот бой. Джон сейчас немного злится на меня, что я и хотел сделать. Я пытаюсь проверить его эго, чтобы понять, сможет ли он сказать: «На самом деле, я лучший в тяжелом весе, я тебе сейчас такое устрою». Вот над этим я сейчас и работаю. Кажется, что Джон уже немного на меня взъелся, так что будет здорово, если он продолжит в том же духе. Может, он всех троллит, кто знает?» — сказал британец TNT Sports.

Джонс и Стипе Миочич (20-4) должны подраться 16 ноября на UFC 309 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Джон Джонс
Том Аспиналл
UFC
ММА

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