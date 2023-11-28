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Сегодня, 10:48

Том Аспиналл назвал лучшего тяжеловеса в истории

Давид Хачатрян
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Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (14-3) заявил, что хотел бы провести поединок с экс-чемпионом в тяжелом весе Стипе Миочичем (20-4).

«Джон Джонс травмирован. С кем мне драться? Должны подраться Сирил [Ган] и [Жаилтон] Алмейда. Я могу подраться с победителем. Я считаю, что они оба хорошие бойцы, но сейчас меня больше интересует Стипе [Миочич]. Это было бы грандиозно. Стипе — один из моих любимых бойцов. Я считаю его лучшим тяжеловесом в истории, и я хочу почувствовать, каково это — выйти в октагон с лучшим тяжеловесом в истории», — сказал Аспиналл в интервью TheMacLife.

Аспиналл победил Сергея Павловича (18-2) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Джон Джонс (27-1) получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Миочича на UFC 295. Травма выведет Джонса из строя на восемь месяцев.

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