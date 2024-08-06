Аспиналл хочет бой за титул: «Больше я ничего не буду делать»

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (15-3) заявил, что он не примет бой, если он будет не за неоспоримый титул.

«Я не знаю, что будет в будущем. Это не в моей власти, – сказал британец MMA Fighting. – Но я точно знаю, что мой следующий бой будет за чемпионский титул. Вот и все, больше я ничего не буду делать.

В следующем бою я буду драться против любого соперника, как я делал это на протяжении всей своей карьеры. Вы можете спросить об этом у любого из матчмейкеров UFC. Но сейчас я лучший тяжеловес в UFC, и мой следующий бой будет именно за чемпионский титул».

Аспиналл нокаутировал Кертиса Блейдса (18-5) в первом раунде. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.