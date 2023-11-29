Том Аспиналл: «Джонс должен был оставить титул, как это сделали полутяжеловесы»

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (14-3) не знает, когда состоится его следующий бой, но предполагает, что это будет не скоро.

«После боя [с Павловичем] у меня была неделя отдыха. Честно говоря, я начинаю сходить с ума, если не могу тренироваться слишком долго, — сказал Аспиналл на YouTube-канале Майкла Биспинга. — Мне нужно тренироваться. Я должен быть в зале каждый день, дважды в день, и я постоянно тренируюсь.

Я понимаю, что мой следующий бой, вероятно, состоится нескоро. Когда ты поднимаешься в рейтинге, тебе дают бой раз в два или три месяца. Сейчас это происходит медленнее, особенно в тяжелом весе. Как бы то ни было, я буду оставаться в зале и буду готов к бою в любое время.

Джонс должен был оставить титул, как это сделали в полутяжелом весе. Так дивизион сможет двигаться дальше. Но, в конце концов, кто я такой, чтобы указывать Джону Джонсу, что ему делать? Он — легенда спорта, как и Стипе [Миочич]. Я просто пытаюсь получить бой своей мечты. Дайте мне передохнуть. Я буду драться со всеми. У меня есть еще десять лет, прежде чем все закончится».

Аспиналл победил Сергея Павловича (18-2) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Джон Джонс (27-1) получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Стипе Миочича (20-4) на UFC 295. Травма выведет Джонса из строя на восемь месяцев.