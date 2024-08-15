Аспиналл — об Адесанье: «Я многому научился, просто наблюдая за ним»

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (15-3) похвалил экс-чемпиона в среднем весе Исраэля Адесанью (24-3) за его ударную технику.

«Адесанья – это уникальный боец, его стиль настолько разнообразен, что иногда кажется, будто он находится в другой вселенной. Он настоящий мастер своего дела, его техника просто поражает. Интересно, что он держит руки опущенными. Он постоянно заставляет вас гадать о своих следующих действиях.

Мы видели его рубящие удары ногами, его высокие удары – он действительно мастер своего дела. Я многому научился, просто наблюдая за ним. Его стиль настолько уникален, что я не могу не восхищаться им», – сказал британец TNT Sports.

Дрикус дю Плесси (21-2) и Адесанья подерутся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.