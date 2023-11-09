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Сегодня, 08:13

Том Аспиналл назвал соперника мечты: «Мне нравилось смотреть за ним в WWE»

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (13-3) заявил, что он бы хотел подраться с экс-чемпионом в тяжелом весе Броком Леснаром (5-3).

«Я бы подрался с Броком Леснаром, — сказал Аспиналл Casino Canada. — Мне нравилось смотреть за ним в WWE, а когда он перешел в UFC, я подумал: «Ух ты, может быть, у меня будет шанс сразиться с ним». Но он ушел, когда я пришел в спорт, и теперь эта возможность ушла. Брок пришел из WWE, завоевал титул чемпиона в тяжелом весе в UFC и заработал себе громкое имя. Я бы с удовольствием провел с ним бой».

Сергей Павлович (18-1) и Аспиналл подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США. Бой станет со-главным событием вечера.

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