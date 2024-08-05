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Сегодня, 08:42

Аспиналл: «Махачев победит Хабиба»

Давид Хачатрян
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Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (15-3) считает, что чемпион в легком весе Ислам Махачев (26-1) победил бы экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«На самом деле я думаю, что Ислам может победить, я думаю, что он немного лучше бьет, я думаю, что он более опасный ударник. В плане грепплинга они очень похожи, думаю, Ислам может победить Хабиба», — сказал британец в интервью Fronch on Fighting.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-5) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Ислам Махачев
Том Аспиналл
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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