Том Аспиналл: «Мой следующий бой будет с Павловичем»

Четвертый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (13-3) считает, что он проведет следующий поединок против второго номера рейтинга в тяжелом весе россиянина Сергея Павловича (18-1).

«Я думаю, что следующий мой бой будет с Павловичем, — сказал Аспиналл в интервью UFC. — Это идеальный сценарий. Сейчас это самый интересный бой в тяжелом весе. У меня самое короткое среднее время в октагоне, а он на втором месте, что просто дико. Поставьте нас двоих в клетку и посмотрите, что произойдет. Это будет просто безумие.

Сейчас мы находимся в несколько странной ситуации с тяжелым дивизионом. Обычно речь идет о том, кто выиграет бой. В данной ситуации речь идет о том, кто выиграет бой и кто завершит карьеру. Они оба [Джонс и Миочич] завершат карьеру? Или нет? Что будет дальше?

Я не из тех парней, которые хотят сидеть и ждать своей очереди. Это не мое. Я ни на кого не смотрю сквозь пальцы. Если я здоров, я готов к бою. Я буду драться с кем угодно. Я готов сделать все возможное и невозможное, чтобы доказать всем и себе, что я достоин быть чемпионом в тяжелом весе. Я знаю, что могу это сделать».

Аспиналл в прошлом бою победил Марчина Тыбуру (24-8) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 22 июля на UFC Fight Night 224 в Лондоне, Великобритания.