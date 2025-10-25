Том Аспиналл и Сирил Ган встретятся на турнире UFC 321

Том Аспиналл (Англия) и Сирил Ган (Франция) встретятся в главном бою турнира UFC 321 на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) в субботу, 25 октября.

ММА UFC: Аспиналл — Ган

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 321. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев всех турниров можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

В прямом эфире бой покажут UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), канал «Матч! Боец», онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.

Начало поединка Аспиналла и Гана ожидается около 23.00 по московскому времени, рекомендуем подключаться к трансляции заранее.

На кону в поединке стоит чемпионский пояс UFC в тяжелом весе, которым владеет Аспиналл.