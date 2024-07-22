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Сегодня, 21:00

Том Аспинэлл — Кертис Блэйдс: статистика и результат последнего боя перед UFC 304

Том Аспиналл.
Фото Global Look Press
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Временный чемпион UFC в тяжелой весовой категории британец Том Аспиналл проведет бой против против против американца Кертиса Блэйдса в ночь с 27 на 28 июля на турнире UFC 304 на арене Co-op Live в Манчестере, Англия. Бой станет соглавным событием вечера ММА. Начало — ориентировочно в 04:00 по московскому времени.

В России турнир в полном объеме можно смотреть на телеканале «Матч! Боец» и на официальной платформе продакшена UFC Fight Pass. Поединки основного карда бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

Аспиналл (14-3) — временный чемпион UFC в тяжелом весе. В последний раз он дрался в ноябре прошлого года, когда нокаутировал Сергея Павловича. Блейдс (18-4) в марте досрочно победил Жаилтона Алмейду. Первый поединок между бойцами состоялся в июле-2022. Аспиналл проиграл техническим нокаутом, получив травму колена на 15-й секунде первого раунда.

Аспиналл имеет рекорд 14 побед и 3 поражения. Рекорд Блейдса — 18 побед, 4 поражения и 1 бой без результата.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров

Кертис Блейдс
Том Аспиналл
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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