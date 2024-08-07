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Сегодня, 08:32

Фергюсон: «Я не знаю, чем еще заниматься, кроме как драться»

Давид Хачатрян
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Экс-временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (25-11) заявил, что не может уйти из MMA, потому что не видит себя никем, кроме как бойцом.

«Для меня большая честь выступать в UFC на самом высоком уровне. Я говорю, что пока не готов, что еще не закончил, но не знаю, что сказать. Я должен был выйти на бой и одержать победу, это очевидно. Я спортсмен и не знаю, чем еще заниматься, кроме как выходить и драться», — сказал Фергюсон FULL SEND MMA.

Майкл Кьеза (17-7) победил Фергюсона сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

Тони Фергюсон
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